华为禁令后，沃达丰希望英国政府取消 5G 频谱拍卖

据英国《金融时报》报道，在英国政府决定逐步移除英国 5G 网络中的华为设备后，沃达丰呼吁英国政府取消即将举行的频谱拍卖，因为电信运营商们希望收回更换这些设备的部分成本。

英国电信监管机构 Ofcom 计划对新的 5G 频谱进行竞争性拍卖，但由于新冠疫情的持续，拍卖最早要到 11 月才会举行。

Ofcom 拒绝了英国第三大运营商沃达丰的请求 --沃达丰呼吁放弃频谱拍卖，转而采用 “强制性分配”的方式，将频谱以约 12 亿英镑的底价分配给英国的四家移动运营商。

沃达丰英国首席执行官 Nick Jeffery 向《金融时报》表示，他现在希望政府进行干预。

他说：“英国是全球电信市场中投资回报率最低的市场之一。由于周一关于华为的决定将消耗移动行业更多的资金，现在是时候把重点放在确保运营商仍然有能力对这个国家的网络进行投资上了。”

分析人士表示，很难预测频谱拍卖能筹到多少资金，尤其是在新冠疫情蔓延已经打击了商业信心的情况下。

英国政府表示，由于限制华为参与 5G 网络建设，预计将使 5G 在英国的全面部署推出成本增加 20 亿英镑。

对频谱进行分配而不是进行复杂的拍卖，不仅可以降低行业成本，也可能加速 5G 网络的部署，尤其是正值政府警告称华为禁令可能会导致 5G 技术的广泛部署延迟最多三年时间这样的时刻。

进行频谱分配的举措，还可能有助于解决与所售频谱的碎片化相关的技术问题。

运营商们希望 Ofcom 对频谱进行 “协调”，从而使要出售的频段划分为连续的区块，但该监管机构认为，电信运营商们可以在拍卖后相互进行频谱交易。运营商们则表示，这在实践中很难做到。O2 已经威胁称要对频谱拍卖的碎片化提起法律诉讼，据业内高管称，这样的碎片化将降低 5G 服务的速度和容量。

英国《金融时报》采访的网络工程师表示，华为禁令带来了一个新的障碍，因为这家中国公司的设备在处理碎片化频谱方面比爱立信或诺基亚的设备要好得多。

在政府发布了正式指导意见后，英国电信运营商们已经开始与政府讨论更换华为 5G 设备的所需成本的补偿费用。

英国电信（BT）表示，这些限制将使其损失 5 亿英镑，但这个数字与今年 1 月政府制定的华为设备不得超过 35% 上限的规则带来的损失一样多。

长期以来，频谱拍卖一直被视为分割波段和评估有限资源的最有效方式。在四大运营商之间分配频谱的举措，将阻止潜在的新进入者进入英国电信市场，并且可能比传统拍卖筹得的资金更少。

英国政府在 2000 年通过 3G 频谱拍卖筹集到了 225 亿英镑的资金，但此后无线电波的价值却直线下降。Ofcom 去年举行的首次 5G 拍卖仅筹得 13.5 亿英镑。

包括日本在内的一些国家已经转向频谱分配，以鼓励运营商们更快地进行网络部署。

Nick Jeffery 说：“现在是时候考虑一种新的方式来管理这些拍卖了。3G 拍卖的历史告诉我们：如果我们没有钱去使用频谱，那么运营商拥有频谱就毫无意义。”