QQ 邮件订阅、订阅中心等功能将于近期下线

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IT之家 7 月 16 日消息 QQ 邮箱中的 QQ 邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线。
IT之家了解到， QQ 邮件订阅是 QQ 邮箱的一项特色功能，QQ 邮件订阅中心诞生于 2011 年。用户订阅了一个栏目，QQ 邮箱会增加 “QQ 邮件订阅”的文件夹，以后所有订阅邮件都会自动收到该文件夹。如果用户不喜欢订阅的邮件，可以一键退订。
在 QQ 邮件订阅中心里，最新的一个订阅源是 2018 年 3 月上架的，其他的都是 2016 年或更早之前上架的。
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