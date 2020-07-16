喜加一：《火炬之光 2》Epic 免费领取

IT之家7月16日消息 《火炬之光 2》现可在Epic游戏商城免费领取，下周的免费游戏是《Next Up Hero》和《Tacoma》。
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IT之家了解到，《火炬之光II》是由位于西雅图的Runic Games开发的一部动作角色扮演游戏，于2012年9月20日发行于Windows平台；2019年9月3日移植到任天堂Switch平台。游戏是《火炬之光》的续作。开发组曾经开发了《暗黑破坏神》、《暗黑破坏神2》、《神话》等游戏。《火炬之光2》继承了《火炬之光》的纹理处理技术。
游戏介绍：
游戏角色
四种职业，海量游戏风格，尽在你的指尖。每种职业都有男女两种性别可选，更有定制外观特征和装扮，让你的英雄脱颖而出。
多人模式
呼朋唤友，一同进行局域网合作游戏，或免费畅玩线上多人游戏。利用我们的比赛匹配服务，你可以与世界各地的人一同冒险。
开放世界
探索 Vilderan 广阔的大陆和一众枢纽城镇。风霜雨雪，日夜奋战。关卡随机生成，保证你每次游戏都能体验新的布局和道路，找到新的战利品，遭遇新的怪物。
二周目模式
开始二周目模式，游戏是否结束由你做主。通关《Torchlight II》的主要战役后，你可以用同一位角色开始二周目的游戏，直面难度高得多的挑战。辛辛苦苦得来的技能、金币和装备，可在二周目中大放异彩！
宠物和钓鱼
这两个热门特色以更好的面貌回归《Torchlight II》。更多选择，更好的效果，你的宠物依旧帮你跑腿，去城镇出售你的战利品，为你省时省力。
模组支持
使用《Torchlight II》编辑器 GUTS，打造出属于你自己的作品，并与全世界分享！