内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

喜加一：《火炬之光 2》Epic 免费领取

2020/7/16 23:10:46来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家7月16日消息 《火炬之光 2》现可在Epic游戏商城免费领取，下周的免费游戏是《Next Up Hero》和《Tacoma》。

领取链接：点此前往

IT之家了解到，《火炬之光II》是由位于西雅图的Runic Games开发的一部动作角色扮演游戏，于2012年9月20日发行于Windows平台；2019年9月3日移植到任天堂Switch平台。游戏是《火炬之光》的续作。开发组曾经开发了《暗黑破坏神》、《暗黑破坏神2》、《神话》等游戏。《火炬之光2》继承了《火炬之光》的纹理处理技术。

游戏介绍：

游戏角色

四种职业，海量游戏风格，尽在你的指尖。每种职业都有男女两种性别可选，更有定制外观特征和装扮，让你的英雄脱颖而出。

多人模式

呼朋唤友，一同进行局域网合作游戏，或免费畅玩线上多人游戏。利用我们的比赛匹配服务，你可以与世界各地的人一同冒险。

开放世界

探索 Vilderan 广阔的大陆和一众枢纽城镇。风霜雨雪，日夜奋战。关卡随机生成，保证你每次游戏都能体验新的布局和道路，找到新的战利品，遭遇新的怪物。

二周目模式

开始二周目模式，游戏是否结束由你做主。通关《Torchlight II》的主要战役后，你可以用同一位角色开始二周目的游戏，直面难度高得多的挑战。辛辛苦苦得来的技能、金币和装备，可在二周目中大放异彩！

宠物和钓鱼

这两个热门特色以更好的面貌回归《Torchlight II》。更多选择，更好的效果，你的宠物依旧帮你跑腿，去城镇出售你的战利品，为你省时省力。

模组支持

使用《Torchlight II》编辑器 GUTS，打造出属于你自己的作品，并与全世界分享！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：喜加一Epic

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    