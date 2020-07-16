喜加一：《火炬之光 2》Epic 免费领取

IT之家7月16日消息 《火炬之光 2》现可在Epic游戏商城免费领取，下周的免费游戏是《Next Up Hero》和《Tacoma》。

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IT之家了解到，《火炬之光II》是由位于西雅图的Runic Games开发的一部动作角色扮演游戏，于2012年9月20日发行于Windows平台；2019年9月3日移植到任天堂Switch平台。游戏是《火炬之光》的续作。开发组曾经开发了《暗黑破坏神》、《暗黑破坏神2》、《神话》等游戏。《火炬之光2》继承了《火炬之光》的纹理处理技术。

游戏介绍：