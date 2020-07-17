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macOS Catalina 10.15.6 成功修复 2020 款 MBP/Air USB 2.0 Bug

2020/7/17 6:42:05来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 17 日消息 据 Macrumors 报道，有外国用户报道称 macOS Catalina 10.15.6 成功修复了一个错误，后者使某些 USB 2.0 设备无法在 2020 款 MacBook Air 和 MacBook Pro 上正常工作。

Apple 在 macOS Catalina 10.15.6 更新的发行说明中表示，此更新 “解决了某些 USB 鼠标和触控板可能会失去连接的问题，”并且遇到该特定问题的人们已经确认其配件现在能够成功连接

该错误最早由 2020 款 MacBook Air 和 MacBook Pro 用户发现，他们发现在 2020 款 MacBook 上无法让 USB 2.0 设备正常工作，其状况包括死机、设备无法完全正常工作等。受影响的用户无法通过 SMC 重置，安全模式，磁盘工具修复等方法修复。唯一合适的修复方法是使用更昂贵的 Thunderbolt 3 集线器，而不是 USB-C 集线器。

IT之家了解到，该问题影响了包括键盘在内的各种设备，不过这一问题似乎不影响 USB 3.0 或 3.1 接口的设备。同时 Apple 尚未将修复程序添加到 Big Sur 。

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关键词：苹果MacBook

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