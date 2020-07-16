【视频】iOS 14 公测版上手体验，最大的不同是处处不同

Hello，大家好！我是水水。本月8号，苹果正式发布了iOS 14的公测版系统，IT之家第一时间下载并升级体验了这版系统，那针对目前大家关心的几个话题，比如：

1. iOS 14具体升级了哪些东西？

2. 苹果小组件真的像安卓小插件么？

3. iOS 14如何体现隐私保护的重要性？

IT之家专门做了期视频进行了分析和解答，并与Android进行了比较。感兴趣的小伙伴可以点开下面的视频一探究竟哦：

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