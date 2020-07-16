【视频】iOS 14 公测版上手体验，最大的不同是处处不同

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
Hello，大家好！我是水水。本月8号，苹果正式发布了iOS 14的公测版系统，IT之家第一时间下载并升级体验了这版系统，那针对目前大家关心的几个话题，比如：
1. iOS 14具体升级了哪些东西？
2. 苹果小组件真的像安卓小插件么？
3. iOS 14如何体现隐私保护的重要性？
IT之家专门做了期视频进行了分析和解答，并与Android进行了比较。感兴趣的小伙伴可以点开下面的视频一探究竟哦：
更多平台链接：
秒拍
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有