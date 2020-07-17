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苹果 iOS 输入法新增黑人 emoji：标志性举拳头

2020/7/17 7:42:48来源：新浪科技作者：月恒责编：微尘评论：

据外媒报道，苹果 iOS 输入法添加了三个 emoji，当用户输入 “黑人的命也是命”（Black Lives Matter，或简写 BLM）时，输入法会显示这三个 emoji 供用户选择。在 iOS 13.6 或最新的 iOS 14 beta 中，用户可以找到这三个表情。

自乔治 · 弗洛伊德（George Floyd）事件之后，这个 “举拳头”的 emoji 成为了人们抗议种族不平等和警察暴力的象征。Emojipedia 的研究显示，在 5 月底到 6 月这段时间内，中深色和深色皮肤的举拳头表情符号在 Twitter 上的使用率大幅上升。Emojipedia 表示，他们此前进行了一项研究，对 6 月 4 日至 5 日用户发送的 278244 条推文进行了分析，举拳头是用户使用最多的表情符号，而且在使用这些表情的时候，许多用户都会配上 “Black Lives Matter”或 “BLM”这样的文字。

苹果很可能也看到了这一趋势，通过在输入法中自动建议这个表情，人们将能够更轻松地使用它，而无需刻意打开表情符号页面去寻找。除了在自家软件上宣传种族平等之外，苹果还在 6 月 11 日宣布，将投资 1 亿美元发起一个种族平等与正义计划。本周四，苹果还宣布将扩大与黑人高校的合作，为学校附近的社区提供编程教育机会。

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关键词：苹果iOS输入法emoji

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