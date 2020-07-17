被央视 315 点名！趣头条宣布整改：严加治理，广告运营负责人停职

IT之家7月17日消息 今日早间，趣头条宣布整改措施，即日起开展对平台广告联盟的代理商全面核查和整改，严格规范代理商合作机制和流程，对有问题的代理商立即停止合作；第一时间对广告运营负责人作停职处理。

16 日晚间，315 晚会上曝光了趣头条广告乱象。央视记者调查发现，网赚广告没有提供任何资质，就能轻易登上趣头条，赌博平台可 “变装”逃避监管。

IT之家了解到，央视 315 晚会指出，趣头条平台屡现违规广告，“套户”黑产业链浮出水面。许多虚假宣传疗效的广告，通过自称是趣头条的广告核心授权代理商开户，帮助投放广告。此外，一些 “边玩手机边赚钱”的广告也在趣头条平台频频出现，背后却是购买彩票和非法赌博产业链。

以下为趣头条整改举措全文：

趣头条关于 315 晚会报道的整改举措

首先，感谢央视 315 晚会对趣头条广告业务问题的监督报道，帮助趣头条更好地为用户提供服务。对于广告存在的问题，我们将严加治理，并立即启动不限于以下几项具体举措：

1、认真落实平台主体责任，积极配合主管部门的调查，迅速成立广告生态治理专项工作组，连夜组织公司技术、产品、审核、商业化、法务、财务等部门调取数据，追根溯源，直面问题，举一反三，查缺补漏。

2、即日起开展对平台广告联盟的代理商全面核查和整改，严格规范代理商合作机制和流程，对有问题的代理商立即停止合作。

3、第一时间对广告运营负责人作停职处理。

4、立即加强广告审核力度。升级广告审核标准和规则，全面清查库存广告内容，绝不漏放一条违法广告。

5、针对广告生态中可能出现的问题，全力利用 “蓝军”手段对广告生态进行监督和自查。趣头条自 2019 年 5 月成立 “蓝军”团队，针对平台内容生态实时进行内部监督和自查自纠。通过技术手段及时发现并杜绝问题，即日起将 “蓝军”手段全面应用到广告生态治理中。

6、即日起，面向全社会征集广告监督员，诚挚邀请广大用户成为趣头条的广告监督员，为趣头条广告提供全面监督，同时在趣头条 App 首屏设置广告问题投诉入口，用户若发现广告问题可随时提交；同时向全社会公布监督邮箱 [email protected]，欢迎社会各界共同监督

对于给用户带来的困扰和影响，趣头条再次表示诚挚的歉意！

上海基分文化传播有限公司

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