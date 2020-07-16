趣头条在各大安卓应用商店下架，苹果 App Store 暂不提供下载

IT之家 7 月 16 日消息 据IT之家网友投稿，趣头条疑似在各大安卓应用商店下架，苹果App Store显示服务调整，暂不提供下载。

今晚央视 315 曝光了趣头条广告乱象。IT之家了解到，之前趣头条发布声明致歉，声明中表示，公司已成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全面彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

据央视财经报道，“用它轻松瘦到 90 斤”“全球唯一，日益风靡”“快速减肥、月瘦 30 斤、永不反弹”。在 “趣头条”上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，例如一款属于压片糖果的普通食品，它的宣传却号称：“比伟哥还好使，一粒恢复男人本色”。那么，这些虚假广告是如何登上趣头条的呢？记者在一家自称是趣头条的广告核心授权代理商——广州天拓网络技术有限公司了解到，负责人林经理向记者保证，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。记者虚构了一款减肥产品，没有提供相关资质材料，第二天，天拓公司的优化师就制作好了广告页面，里面还不时弹出某地区某人在几分钟前已购买了这款减肥产品。优化师说，这些其实都是假的。就这样，一个子虚乌有的产品，杜撰的故事，夸张疗效的广告就这么轻而易举地登上了趣头条。

记者还发现，在趣头条上，不仅有虚假宣传疗效的广告，“边玩手机边赚钱”的广告也会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。记者添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快 3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等 43 项彩票、6 项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播，原来号称轻松赚钱的方法，实际上竟然是吸引用户参与赌博！那么，为什么连非法的赌博平台都能在趣头条上做广告呢？记者在一家自称 “为趣头条等 30 多家平台提供广告开户投放服务”的聚亿媒网络科技有限公司了解到，只要将赌博广告包装成 “网络赚钱”的形式，就能登上趣头条。赌博是非法的，但可以用其它公司的闲置账户来投放广告，业内俗称 “套户”，广告里的文案素材也无需广告主提供。