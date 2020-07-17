宏碁发布 Nitro XZ2 系列电竞屏：1500R 曲率、HDR400

IT之家7月17日消息 宏碁（acer）今日发布了最新的 Nitro XZ2 系列电竞屏 Nitro XZ242Q、Nitro XZ272 和 Nitro XZ322QU。三款显示器均拥有 1500R 高曲率，400 尼特亮度并通过 HDR 400 认证。

▲ 图源宏碁官网，下同

XZ242Q、XZ272 和 XZ322QU 分别是基于 23.6 英寸、27 英寸和 31.5 英寸 VA 面板的显示屏，支持178° 垂直 / 水平可视角和1 亿动态对比度。

XZ242Q 拥有 1080P 分辨率和 144Hz 刷新率，而 XZ272 和 XZ322QU 为 2560 x 1440 分辨率且支持 165Hz 刷新率，三款显示器均支持 AMD FreeSync 技术、护眼技术、VRB 视觉增强和 1ms 低延迟。

IT之家了解到，三款显示器内置 2×3W 喇叭，提供 DP、HDMI 以及 USB 等常见接口，支持 VESA 壁挂。售价方面，Nitro XZ242Q 为 199.99 美元（约合人民币 1400 元），Nitro XZ272 为 259.99 美元（约 1820 元），Nitro XZ322QU 为 449.99 美元（约 3150 元）。