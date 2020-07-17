SA 第二季度调查显示，美国用户每天手机 App 使用时间越来越长

Strategy Analytics 最新发布的研究报告《美国用户 App 使用季度简报——2020 年 Q2》指出，疫情期间，美国智能手机用户的 App 使用模式在 2020 年 Q2 发生了显著变化。受社交媒体 App（包括 Facebook 和 TikTok）以及移动浏览使用强劲增长的推动下，用户在 App 上的使用每月增加了超过 6 个小时，相当于每天增加了 20 分钟。这项研究由 Strategy Analytics 的 AppOptix 美国研究平台提供支持，该平台使用可选的美国移动用户小组，本地遥测 App 和大数据分析环境构建。该报告每季度追踪一次 App 类别和 App 的使用情况。

该报告的其他发现包括：

• 用户在智能手机游戏类 App 上每月使用时间最长 ，尽管使用时长保持相对固定。

• 社交媒体 App 的使用时长同比增长 21%。

• 用户在视频娱乐 App，例如 YouTube 和 Netflix，使用时间分别减少了 12%和 33%，这是由于用户在家开始使用更大屏幕的设备，以及具有更好用户体验的其他设备，比如智能电视，平板电脑和 PC。

• 以下类别的 App 使用时长也同比增加：商业与金融（67.6%），其中包括视频会议 App，如 Zoom，网页浏览（13.3%），生活方式（12.4%）和生产力（7.2%）。

Strategy Analytics 总监 Nitesh Patel 指出：“由于 COVID-19，我们的数据不断说明用户在家中隔离并适应新政策时使用智能手机的行为明显发生了变化。其中包括交通类 App 的使用量大幅下降，互动度同比下降 44%，旅行和地图定位类 App 下降了近 35%，商务和金融类增长了 68%，其中包括视频会议 App（例如 Zoom）。”

Strategy Analytics 副总裁 Barry Gilbert 指出：“虽然智能手机 App 整体使用量增加了，但新的使用行为不但受到新限制政策的影响，消费者还通过平板电脑，PC，游戏机和智能电视等其它设备满足他们信息，通信和娱乐需求。”