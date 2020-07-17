钉钉：将为 100 个区县免费提供数字解决方案

7 月 17 日下午消息，阿里巴巴钉钉今日召开 “2020 春雷计划 · 数字区县峰会”，宣布拿出 1 亿元补贴普惠 100 个区县，为 10000 座乡村振兴提供数字基建。

为支持区县经济体数字化转型，钉钉以原生数字化产品为底座，辅助一系列专属能力和硬件能力，面向政府、企业、乡村、民生等领域提供数字区县、数字乡村两大解决方案，为区县数字经济注入增长新动能，推动乡村振兴走向新阶段。

钉钉此次发布的数字区县解决方案，基于钉钉基本功能，在组织在线、沟通在线基础之上，打造了面向政务、企业、民生的协同在线、业务在线、生态在线。

有别于区县，村域级治理有着独特的组织特点和需求。钉钉面向乡村基层治理，首次推出数字乡村解决方案，以党建统领、基层治理、乡村文化、信息设施等内容为重点，为乡镇、村两级搭建数字化治理平台，用数字化方式提升基层治理现代化水平。

钉钉副总裁杨猛在会上表示，钉钉成立 5 年以来，已经在制造、零售、医疗、教育行业打造出了标杆性的行业解决方案。基于社会的需求，响应国家号召，配合阿里巴巴集团 “春雷计划”，钉钉今年将重点针对区县政府数字化打造完整解决方案。

峰会现场，包括江西赣州章贡区、湖北恩施巴东县、甘肃定西临洮县在内的 9 个区县与钉钉签署战略合作协议。

杨猛表示，中国一线城市数字化能力已经达到领先水平，正在推进区县数字化崛起，未来 3 年是区县数字化弯道超车的窗口期。

在湖北省巴东县，由于地广人稀，交通成为巴东百姓办事的 “拦路虎”，在距离县城最远的金果坪乡，村民每一次到县城的直接往返路费是 160 元，耗时 12 个小时。

自从巴东县启用钉钉办公，最为频繁的户口审批业务优先搬上了钉钉，百姓的相关手续审批只需用钉钉提交，审批后办好的材料就会通过邮寄直接送到手中。

在此次公布的春雷计划普惠方案中，钉钉将为 100 个区县免费提供数字县域、数字乡村解决方案，并为每个区县培养 100 个位数字化人才；整合阿里生态产业链的能力，进行普惠金融、钉钉企业支付等场景化深度赋能。其中，钉钉将联动网商银行，为县域农户提供数字化普惠金融方案，提供无抵押、免担保的纯信用贷款服务。

杨猛说，“2020 年钉钉将全面深入区县，打造数字区县的整体解决方案，今年将会主要围绕政府智慧办公、政企互动、数字乡村三个重点场景，和我们的标杆区县和乡镇一起共同进步，另外，我们将会开放接口，所有合作伙伴也可以基于钉钉这个平台，打造自己的特色功能。”