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微软本周裁员 1000 人以下，涉及 MSN.com 和 Azure 云部门

2020/7/17 16:13:14来源：TechWeb作者：小狐狸责编：西瓜/实习评论：

7 月 17 日消息，据国外媒体报道，本周，微软在多个团队和不同地点裁员 1000 人以下，其中包括 MSN.com 和 Azure 云部门。然而，该公司并未详细说明被裁员的职位、人数和地点。

就在此前不久，外媒曾报道称，微软计划进一步精简其 MSN 团队。当时，知情人士透露，在取消了数十个 MSN 合同职位之后，该公司又打算裁掉 MSN 团队的部分直属员工，具体人数不详。

其中一位知情人士表示，作为年度财政年终业务审查的一部分，微软正对公司进行全面的支出削减。

上月末，微软官网发布声明宣布，将对其零售业务做出战略调整，永久关闭世界各地的 83 家实体店，留下的 4 家实体店将被改造为微软体验中心。

微软表示，关闭实体店将导致约 4.5 亿美元的税前费用，相当于每股 0.05 美元，这笔费用将记录在截至 6 月 30 日的季度内。此外，该公司表示，不计划裁员。

对此，微软中国表示，中国市场的线下微软授权专卖店和 3C 电器零售商门店并不受本次新闻公布影响，保持正常营运。

据外媒报道，自今年 3 月份以来，受疫情影响，微软所有线下商店均已关闭。而这些门店的员工也一直为公司客户提供远程销售、培训和支持等服务。

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关键词：微软

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