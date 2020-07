IT之家 7 月 17 日消息 据 MSPoweruser 报道,Microsoft 已经确认他们将取消生产 Xbox One X 和 Xbox One S All Digital Edition 主机。

IT之家了解到,此前有传言称 Xbox One,Xbox One S 和 Xbox One X 主机将停产,微软近日发布声明宣布,将不再生产部分主机型号。虽然数字版 One S 和功能更强大的 Xbox One X 将从生产线中淘汰,但微软将继续生产 Xbox One S。

微软称:“我们将停止 Xbox One X 和 Xbox One S 全数字版的生产,而 Xbox One S 将继续在全球制造和销售。游戏玩家可以向当地零售商查询有关 Xbox One 硬件可用性的更多详细信息。”