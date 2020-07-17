微软 Edge 84 浏览器稳定版发布：PDF 阅读器改进

IT之家7月17日消息 今日微软向 6 周一更的稳定通道中推送了 84.0.522.40 版本的 Edge 浏览器更新。此版本加入了众多功能升级和性能提升方面的改进，此外还添加了七项新政策更新，包括支持 Windows 代理解析器等。

此次更新主要带来了以下功能和改进：

Microsoft Edge 现在允许用户在 Windows 10 上以 “管理员身份运行”浏览器时同时登陆账号。 默认情况下禁用 TLS / 1.0 和 TLS / 1.1 支持（至少持续至 88 版本）。 使用自动填充功能选择付款方式时，可以用自定义昵称备注保存的银行卡。 在全屏模式下，Edge 将提供完整的鼠标支持。 将 Internet Explorer 模式站点列表下载时间降低至 0 秒，并添加组策略支持。 “集锦”功能的改进：添加了注释功能、支持更改集锦中注释的背景颜色、提高性能。 添加本机文件系统 API 和存储访问 API 支持。 支持在在沉浸式阅读器中启用翻译功能。 DevTools 支持自定义键盘快捷方式以匹配您的编辑器 / IDE，其中包括 VS Code 等。 改进了 PDF 文件编辑功能、支持在执行其他任务时收听 PDF 内容

IT之家了解到，Edge浏览器用户可直接在设置中更新到最新版本，非Edge浏览器用户可通过网站下载。