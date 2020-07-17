三星 870 QVO SSD 上架：单盘 4TB，4099 元

IT之家 7 月 17 日消息 本月初，三星发布了 870 QVO SSD，现已在京东上架，1TB 849 元，4TB 4099 元。

IT之家了解到，870 QVO 采用了三星第二代 QLC 闪存，可提供最高 560 MB/s 和 530 MB/s 的顺序读取和写入速度，该 SSD 的智能 TurboWrite 技术使其可以使用大容量可变 SLC 缓存来保持峰值性能水平。与 860 QVO 相比，870 QVO 的随机读取速度提高了 13%。更新的数据迁移软件和三星魔术师固态硬盘管理软件 6.1 提供了许多改进和增加的功能，让用户可以更轻松地升级、管理和优化其固态硬盘。

根据外媒Tom's Hardware的评测，三星的 870 QVO 使用了与 860 QVO 相同的智能 TurboWrite SLC 缓存机制。1TB 870 QVO SSD 搭载的智能 TurboWrite 缓存达 42GB，大容量型号最高搭载 78GB 的缓存。三星 870 QVO 配备了全新的 SATA 6Gbps SSD 主控，但是具体型号未知，目前只知道是基于 ARM 架构。这款主控拥有三个 CPU 内核，支持 DRAM，最多支持 8 个闪存通道。三星 870 QVO 每 TB 配备了 1GB 的 LPDDR4 DRAM 缓存，8TB 版本最高配备了 8GB LPDDR4 DRAM。