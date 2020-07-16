三星 Note20 Ultra 渲染图曝光：双曲面屏 + 超窄边框

根据最新传出的消息，三星将选择在今年的 8 月 5 日举办 Unpacked 活动，正式推出全新一代 Galaxy Note20 系列旗舰。随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置的爆料也越来越密集。现在有最新消息，近日有外媒再度晒出了据称是三星 GalaxyNote20 Ultra 的外观渲染图。

根据外媒最新公布的渲染图显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 GalaxyNote20 Ultra 总体上将依旧延续前代产品以及 Note 家族的设计语言，机身正面将继续采用熟悉的开孔全面屏设计，不过其边框弧度大幅收窄，手机屏占比超高，颜值绝对在线。而在机身背部，该机将后置矩形四摄相机模组，硕大的镜头预示着极强的拍照实力。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy Note20 系列将提供 Note20 和 Note20 Ultra 两个版本，均采用居中开孔全面屏设计，且开孔大小、边框宽度均将相对前一代产品得到进一步的缩小，搭载骁龙 865 和 Exynos 992 两款处理器，其中后者将支持 2K 分辨率和 120Hz 屏幕刷新率，后置 1 亿像素主摄 + 1200 万像素超广角 + 1300 万像素长焦 + 3D 景深镜头镜头组成的四摄相机模组，支持 10 倍光学变焦和最高 50 倍数字变焦。此外，该系列还将配备 Note 系列标志性的 S Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 GalaxyNote 20 系列将于 8 月 5 日举办的 Unpacked 活动上与大家正式见面，届时除了 Note20 系列外，还将推出 Galaxy Fold 2、Galaxy Tab S7 平板电脑等多款新品，更多详细信息，我们拭目以待。