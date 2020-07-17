乐视退：退市整理期已交易 29 个交易日 剩余 1 个交易日

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7 月 17 日消息，乐视退发布公告，截至 2020 年 7 月 17 日，退市整理期已交易 29 个交易日，剩余 1 个交易日。
公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
公告显示，公司股票属于深股通特别证券，深股通投资者可以选择在退市整理期出 售所持股票，但不可以买入公司股票。公司股票终止上市进入股转系统后，深 股通投资者可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。
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