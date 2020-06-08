贾跃亭 2210 万股乐视网股票本周将被拍卖

IT之家6 月 8 日消息 据新浪财经援引北京市第一中级人民法院发布的拍卖公告显示，贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权将于 6 月 13 日将被拍卖，起拍价 55471000 元，底价 2.51 元 / 股，比 6 月 5 日收盘价 1.52 元 / 股还要高 65%。

IT之家此前报道，贾跃亭个人破产重组案已获加州中区破产重组法院的最终确认和通过。这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在六月初正式生效。