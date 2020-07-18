因 “工作期间休息频繁”，亚马逊仓库员被警告

据外媒报道，明尼苏达州的一名亚马逊仓库员工指控该公司对其进行打击报复，要求该州检察长介入调查。

希巴克 · 穆罕默德（Hibaq Mohamed）在亚马逊的 Shakopee 仓库工作，仓库位于明尼苏达，代号 MSP1。穆罕默德在给该州检察长基斯 · 埃里森（Keith Ellison）的信中写道，7 月 10 日她收到警告，因为她离开工作岗位时间过长或 “休息次数”过多。如果员工在扫描包裹期间休息时间过长，亚马逊的内部系统会记录下 “TOT”（time off task）并发出警告，严重时可能会导致员工被解雇。



穆罕默德的说法似乎与亚马逊在另一起诉讼中的说辞相矛盾。该公司在诉讼中表示亚马逊 “已经于 3 月份暂停提供生产率反馈，也不再采取任何低生产率相关的纪律措施”，并又在 4 月份无限期延长了该政策。

根据埃里森在 5 月份签署的、并在本周延长的行政令，穆罕默德向埃里森寻求保护。这份行政令要求雇主不得歧视或报复对大流行期间工作环境安全提出质疑的员工。埃里森拒绝对穆罕默德的信件发表评论。

穆罕默德一直以来对亚马逊的劳动政策直言不讳，在疫情期间，她继续向公司施压，要求亚马逊妥善处理员工的安全问题。之前，穆罕默德还告诉记者，疫情不断恶化期间，他们在仓库工作时缺乏足够的安全防护设备。后来，在一次新闻发布会上，她还表示对 MSP1 仓库的高发病率感到担忧。

“我在亚马逊工作了近四年，工作表现良好，一共也就收到一两次警告，”穆罕默德在信中写道，“亚马逊的经理之前针对过我，公开骚扰过我，在疫情期间，这种行为更加严重。”

一名亚马逊发言人否认了公司打击报复穆罕默德。

“我们目前还没有看到正式的投诉，但她的这些指控有违事实。我们对工作场所中的任何歧视都秉持零容忍的态度，我们也支持每一个员工批评雇主的权利。但这并不意味着可以无视公司内部的政策。”

亚马逊说，仓库工作人员可以根据需要延长休息时间，以便使用洗手间，勤洗手，休息，喝水或跟主管交流。该公司还补充说，亚马逊明白员工可能需要中途休息一下，对他们的工作场所进行消毒。

亚马逊之前也曾被指控打击报复公开指责公司的员工。尽管该公司一再否认有此事。亚马逊曾开除过至少四名指责公司劳动政策的员工，开除理由是违反内部政策。当时，亚马逊的行为招致纽约总检察长的调查，公司前副总裁兼工程师蒂姆 · 布雷（Tim Bray）也因为对开除行为感到 “无比失望”而辞职。