最新！小米、海信、创维等六家企业即将支持电视开机广告一键关闭

IT之家7月16日消息 从江苏省消保委获悉，因前期乐视公司无实质整改，2019 年 12 月 12 日，江苏省消保委对乐视强行植入开机广告且不可关闭侵犯消费者权益问题依法向南京市中级人民法院提起消费民事公益诉讼，2020 年 1 月 6 日，南京市中院立案受理。

7 月 15 日，南京市中院正式开庭审理乐视公益诉讼案，双方提交了证据并发表意见，法庭将择日宣判。

IT之家了解到，江苏省消保委在 2019 年下半年针对智能电视开机广告侵犯消费者权益问题开展系列专项行动，要求创维、海尔、海信、夏普、小米、长虹、乐视七家企业限时整改。

今日上午，江苏省消保委召开新闻发布会通报最新维权情况。经过四轮整改，除乐视外，六家企业整改均取得显著成效。

以下为江苏省消保委公布的具体进展：

履行售前告知义务，保障消费者权益

经江苏省消保委后续调查走访，各企业履行售前告知义务落地情况良好，且提示页面不存在 “开机广告不可更改、删除、关闭”等明显剥夺消费者选择权字样。

开机广告 “一键关闭”取得重大进展

• “创维”承诺

▲ 图源：江苏省消保委（下同）

已有 200 多款机型实现开机广告一键关闭，旧机型通过软件升级实现一键关闭功能嵌入。

• “海尔”承诺

对于研发的新机型，嵌入 “一键关闭”后投入生产，已完成验证的 110 多个型号的智能电视，实现 1s 弹出关闭提示，3s 关闭开机广告。

• “海信”承诺

开机广告启播同时出现广告关闭弹窗；除极少量老机型，其他机型已基本覆盖升级策略。

• “夏普”承诺

大部分机型（约占总量的 76.8%）控制在广告出现 3~5 秒内弹出广告关闭提示，其中部分型号控制在广告出现 1 秒内弹出提示，争取于 8 月底实现全机型导入。

• “小米”承诺

广告播放 1s 内出现 “退出广告”提示。预计于 7 月底推出稳定的、支持 “开机广告 1s 可跳过”的生产版本。

• “长虹”承诺

开机广告启播同时出现关闭弹窗，共计覆盖约 130 个型号的智能电视。在售机型和旧机型可通过软件升级实现广告一键关闭。