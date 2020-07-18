清华大学启动计算机与金融双学士学位本科招生

IT之家7月18日消息 当计算机遇上金融会碰撞出什么样的火花？2020 年高考季后，学计算机科学与技术、经济与金融成为鱼和熊掌兼得，清华大学宣布计算机与金融双学士学位启动本科招生。

在数字经济时代，无论是互联网金融、移动支付、数字货币，还是量化交易、智能投顾……无论是金融服务的高性能计算，还是区块链的核心分布式系统……计算机与金融都在互相影响、互相促进、深度融合。

IT之家从官方了解到，作为清华大学首批设立的双学士学位项目，计算机与金融双学士学位项目由计算机系和经管学院强强联手，必将加强学科之间的对话与融合，促进学科交叉基础上复合型、创新型的人才培养。

培养方案

培养目标

计算机、大数据及人工智能技术的进步与金融业的发展，推动了计算机与金融的学科融合。计算机与金融双学士学位项目，专业方向是计算机、金融与管理相结合的交叉学科，旨在培养IT领域和金融领域的复合型研究人才或专业化管理人才。

计算机与金融双学士学位项目培养实行多学科交叉背景下、通识教育基础上的宽口径专业教育，构建既强调共性基础又鼓励特长发展的专业课程体系，强调对学生进行基本理论、基础知识、基本能力（技能）以及健全人格、综合素质和创新精神培养，为学生提供宽厚的专业基础和宽广的专业前景，提倡学生在参与中发现自己的能力和兴趣，最大限度地发展自己的智力和潜能，鼓励学生敢于面对挑战、不断探索、努力创造、追求卓越，并提供一种基础和环境，促使学生养成独立工作的能力和终身学习的习惯。

所培养的学生应具有远大的科学抱负和人生理想，同时具有脚踏实地、不懈奋斗的精神、自信心和能力，并有潜力发展成为能为国家和人类社会做出重要贡献的学术大师、兴业英才、治国人才。

培养特色

强调通识教育基础上的宽口径专业培养。基于数理基础上的 “深度”融合，力求引领信息时代在金融和其他领域发生的革命性变化。专业课程精简，更强调基础性和灵活性，强调通识教育。

院系强强联手，加强学科间的对话与融合。经管学院通识教育与经管知识，以及计算机系科学与技术优势相融合，是通识教育基础上的跨学科、宽口径专业培养。不仅使得双学士学位学生受益，也对两个院系本身的本科培养产生有益经验 （“溢出效应”)，从而进一步促进学科融合。

课程由通识教育课程、专业教育、实践训练以及综合论文训练四部分组成，兼具人文社科与前沿技术之长，同时对数学、物理等相关领域基础课程提出了较高要求。大一至大三的暑假，要求学生完成程序设计训练、学术或企业实践以及专业实习并取得相应学分。

培养成效

计算机与金融双学士学位项目通过各种教育教学活动发展学生个性，培养学生具有健全人格；具有成为高素质、高层次、多样化、创造性人才所具备的人文精神以及人文、社科方面的背景知识，具有国际化视野，具有创新精神，具有提出、解决带有挑战性问题的能力，具有进行有效的交流与团队合作的能力。

在计算机科学与技术以及金融领域掌握扎实的基础理论、相关领域基础理论和专门知识及基本技能，具有在相关领域跟踪、发展新理论、新知识、新技术的能力，能从事相关领域的科学研究、技术开发、教育和管理等工作。

学制

本科学制四年，按照学分制管理机制实行弹性学习年限，最长学习年限为六年。

授予学位

计算机科学与技术（工学学士） 金融学（经济学学士） 双学士学位。