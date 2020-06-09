重庆第一台全国产电脑 “天玥”下线！采用麒麟操作系统、龙芯 CPU、昆仑固件

IT之家6 月 9 日消息 6 月 9 日上午，重庆市首台搭载麒麟操作系统和国产 CPU 的全国产 “天玥”计算机在山城重庆成功下线，“天玥”计算机是重庆市第一台从芯片、操作系统到主板等全部核心元器件完全实现国产化生产的计算机，由中国航天科工集团第二研究院 706 所自主研发并委托西南计算机公司生产。

天玥系列电脑是在国产龙芯四核处理器平台的基础上 , 结合国产昆仑固件和中标麒麟桌面操作系统而生产研发的计算机。

IT之家获悉，天玥计算机采用麒麟操作系统、适配国产处理器和国产昆仑固件。搭配国产办公软件，实现了产品从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。同时，产品硬件功能性能强，内部可通过 PCI-E 扩展插槽实现多种功能扩展，同时采用独立显卡及更高配置显卡，可提供 VGA、HDMI、DVI 多种显示接口，具有高速图形图像处理能力，支持高分辨率输出和双屏双通道显示，拥有标准化高速接口，可实现各种架构通用计算机接口的统一化与标准化。

“天玥”计算机搭载的银河麒麟与中标麒麟操作系统是麒麟软件有限公司旗下产品，操作系统产品可支持飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、兆芯、申威六大国产 CPU 平台，软硬件兼容适配近万款，可以为客户提供安全、完善的国产化解决方案。

▲搭载了麒麟操作系统的天玥计算机整机

其中，天玥 TR1171 计算机基于国产龙芯 3A3000 四核处理器平台 , 采用国产昆仑固件和中标麒麟桌面操作系统研制的通用型计算机 , 可支持主要国产品牌办公软件、数据库运行，可提供多种对外接口，可用于各办公场所和信息中心等固定环境中，支撑实现日常办公、网络管理等功能。

天玥 TR1171 计算机采用龙芯 3A3000 处理器，4 核，主频 1.2-1.5GHz；可选支持中标麒麟、深之度、普华等国产操作系统；采用 2.5 寸 / 3.5 寸 SATA 硬盘，容量不小于 500G，最大支持 4TB；DDR3 最大支持 16GB，内置 DVD 刻录光驱，标配独立显卡，显存容量 1GB，支持集成显卡。