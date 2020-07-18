官方解答：魅族 17/Pro 等手机 NFC 公交卡 / 门禁卡模拟怎么用

IT之家7月18日消息 NFC 在手机中主要广泛用于移动支付、刷公交卡 / 门禁卡模拟等场景。对于用户来讲，在日常工作中经常需要在不同场景下进行身份识别，随身携带多个证件不仅容易丢失，还十分不方便 ,。今天魅族官方带来了手机使用门禁卡和交通卡的介绍。

支持这两个功能的机型：PRO 5、PRO 6 Plus、16s、16s Pro、17、17 Pro

门禁卡

打开 Meizu Pay，点击门禁卡，可选择复制实体门卡或添加空白门卡（注意：带门卡功能的公交卡或者银行卡不支持复制，即使复制成功也不具备公交，银行卡功能）

无实体门卡的用户可选择白卡功能，在线上建立白卡后需前往物业写入数据即可正常使用。

在手机开机、NFC 开启状态下，只需将手机背部靠近感应就可以开启门禁。考虑到个人安全隐私问题，用户还可对门禁卡开启安全验证。

交通卡

打开 Meizu Pay，点击交通卡，选择需要的城市进行开通。在手机开机、NFC 开启状态下，只需将手机背部靠近感应即可完成刷卡。后续若不使用也可选择删除卡片，卡内余额会在一定时间内退回到原支付账号（注意：仅退回余额，开卡费不退回）

IT之家了解到，部分城市公交卡支持迁移功能，同个账户下的两台魅族手机可进行卡片迁出和迁入，可免去新手机上的开卡费，卡内余额会跟随一起迁移。以石家庄一卡通为例，在旧手机上选择 - 迁出公交卡，在新手机上点击迁入，即可完成迁入。

自动选卡

手机还支持自动选卡功能，用户可根据使用场景不同，系统会正确识别端口，避免错误感应，点击设置 - 选择 NFC 默认卡 - 打开智能选卡。魅族 17 系列手机搭载了全新的 NFC 芯片，加入了无电刷卡技术，用户在关机的情况下，依然可以刷公交卡、门禁卡等，让你更省心。