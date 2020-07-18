江苏网警辟谣：甘南地区的 “UFO”实为 5 毛特效

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IT之家7月18日消息 今晚，江苏网警为一起网传的“UFO”灵异事件辟谣，称其视频实为特效合成。
视频链接：点此观看
在视频中，一架“UFO”从天而降，吸入了一辆小轿车。该视频称，我国甘南地区出现奇特现象 ，中科院研究人员已到场，武警部队已封锁周边地区。对此，网友表示，这谣言还有人会信？
事实证明，确实有人向江苏网警发来问。
IT之家了解到，上个世纪末关于UFO的影像多出自一些模糊的图片，随着手机相机等移动设备的成像素质越来越高，UFO事件的报道也越来越少。
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