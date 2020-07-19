城管将共享单车扔垃圾填埋场后续：城管已道歉，单车已捞出

IT之家 7 月 19 日消息 一手 video 消息，此前有报道称陕西渭南数百辆共享单车被倾倒在垃圾填埋场，近日一家共享单车公司工作人员回复，就此事城管已道歉赔偿，车已捞出。

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IT之家此前报道，对于此次将共享单车直接填埋一事，临渭区城管局方面称共享单车乱停乱放的现象屡禁不止，其多次对共享单车公司罚钱和约谈，但收效甚微。在这种情况下，执法人员采取了比较极端的办法。

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