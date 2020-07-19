城管将共享单车扔垃圾填埋场后续：城管已道歉，单车已捞出

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 7 月 19 日消息 一手 video 消息，此前有报道称陕西渭南数百辆共享单车被倾倒在垃圾填埋场，近日一家共享单车公司工作人员回复，就此事城管已道歉赔偿，车已捞出。
视频观看
IT之家此前报道，对于此次将共享单车直接填埋一事，临渭区城管局方面称共享单车乱停乱放的现象屡禁不止，其多次对共享单车公司罚钱和约谈，但收效甚微。在这种情况下，执法人员采取了比较极端的办法。
相关阅读：
数百辆共享单车被丢垃圾场，官方回应：执法不符合程序，将赔偿损失
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有