内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

城管将共享单车扔垃圾填埋场后续：城管已道歉，单车已捞出

2020/7/19 7:26:13来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 19 日消息 一手 video 消息，此前有报道称陕西渭南数百辆共享单车被倾倒在垃圾填埋场，近日一家共享单车公司工作人员回复，就此事城管已道歉赔偿，车已捞出。

视频观看

IT之家此前报道，对于此次将共享单车直接填埋一事，临渭区城管局方面称共享单车乱停乱放的现象屡禁不止，其多次对共享单车公司罚钱和约谈，但收效甚微。在这种情况下，执法人员采取了比较极端的办法。

相关阅读：

数百辆共享单车被丢垃圾场，官方回应：执法不符合程序，将赔偿损失

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：共享单车城管局

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    