美团单车：4 月 22 日全民免费骑单车

IT之家4月20日消息 4月20日，美团单车宣布，4月22日世界地球日当天，全国用户使用美团App扫码解锁美团单车和美团旗下摩拜单车，均可免费骑行。

据IT之家获悉，全民在4月22日地球日当天，可以通过美团App免费骑行美团单车和旗下摩拜单车全部车型。同时，推出骑行优惠套餐，购买可享最低5折优惠。

美团单车大数据显示，随着疫情好转，周末活跃在公园、商业街等休闲区域的骑行数量明显增多，人们选择的骑车路线往往是舒适、风景好或有特色商店的骑行线路。