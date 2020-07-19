最新放假通知：3 年一次！国庆节和中秋节 8 天连休在路上

IT之家 7 月 19 日消息 端午小长假刚过去没多久，下次假期还隔着几个月，但是已经在路上了。下一个假期就是国庆节和中秋节，今年很特殊，这两个节日将会在同一天。一个是 10 月 1 日，一个是八月十五。

国庆节、中秋节放假安排：

9 月 27 日（星期日）上班

10 月 1 日至 8 日放假调休，共 8 天

10 月 10 日（星期六）上班

▲来自云日历极速版

IT之家了解到，今年受 “闰四月”影响庚子鼠年内的农历节日，如端午节、七夕节、重阳节在阳历中对应日期，相较去年都向后推迟 18 天。

科普：什么是 “闰月”

在阳历中，地球绕太阳公转一周为一个回归年，平年有 365 天，闰年有 366 天。而我国传统的农历是以月亮圆缺变化的周期为依据，12 个月为 354 天或 355 天，比阳历年少了 11 天。

为解决两者之间的矛盾，古人采用设置 “闰月”的方法。现行农历 “置闰”方法是 “十九年七闰”，每隔 2 年到 3 年，就必须增加 1 个月，增加的这个月叫 “闰月”。

“置闰”规则是依据二十四节气来定。农历以十二个中气分别作为十二个月的标志，即各个月都有一定的中气。如果一个月里只有节气，而没有中气，这个月就称为上一个月的 “闰月”。

2020 年 5 月 20 日，农历四月二十八，是中气 “小满”，再隔一个月后，6 月 21 日农历五月初一才是下一个中气 “夏至”，而当中这一个月（5 月 23 日至 6 月 20 日）只有一个节气 “芒种”，就定为 “闰月”。它跟在四月后面，所以叫 “闰四月”。

“闰四月”历法现象比较罕见，一般相隔 8 年或 11 年，最长相隔 38 年出现一次。

在 21 世纪，“闰四月”的年份一共有 8 次，最近的一次是 2012 年（壬辰年），再下一次是 2058 年（戊寅年）。

上一次 8 连休已经是 3 年前的 2017 年，国庆节加中秋节重叠。