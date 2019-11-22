2020年“胆大”拼假攻略来了！可拼出两个13天假期

IT之家11月22日消息 昨天下午，经国务院批准，已经公布了2020年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节和中秋节放假调休日期的具体安排。那么你想好怎么拼假了吗？

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一、元旦：2020年1月1日放假，共1天。

二、春节：1月24日至30日放假调休，共7天。1月19日(星期日)、2月1日(星期六)上班。

三、清明节：4月4日至6日放假调休，共3天。

四、劳动节：5月1日至5日放假调休，共5天。4月26日(星期日)、5月9日(星期六)上班。

五、端午节：6月25日至27日放假调休，共3天。6月28日(星期日)上班。

六、国庆节、中秋节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。

2020年放假安排出来后就刷屏了，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节和中秋节分别可以休1天、7天、3天、5天、3天、8天。

这里奉上拼假攻略：元旦可拼5天小长假；“十一”和春节都可拼出13天长假；“五一”假期可拼出11天；清明节可连休9天。

除法定节假日及正常周末外，2008年1月1日实施的《职工带薪年休假条例》指出，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。