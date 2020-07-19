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@西安车主：西安认可驾驶员电子证照

2020/7/19 8:04:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 19 日消息 西安交警官方消息，西安交警方面宣布，西安市行政区范围内驾驶员通过 “西安交警”微信服务号、支付宝生活号出示的本人 “电子证照”信息为有效持证

IT之家了解到，“电子驾驶证”、“电子行驶证”功能于 2019 年 12 月已在 “西安交警生活号”上线。“电子证照”功能上线以来，已有 170 万用户成功领取

操作步骤如下：

一、微信搜索关注 “西安交警”。

二、进入 “西安交警”微信服务号，点击【业务办理】【信息查询】【警民互动】任意一栏→进入 “个人中心”。（如已完成信息注册、实名认证请直接进入第四步进行 “人脸识别”）

三、根据页面提示填写信息进行用户注册、实名认证。

四、实名认证完成后，进入 “个人中心”点击 “人脸识别”按钮，根据页面提示进行操作。

五、人脸识别完成后，自动领取本人名下电子驾驶证、电子行驶证、电子保单。

注意：

1、招商银行借记卡 / 信用卡、中信银行借记卡、农业银行信用卡、兴业银行信用卡、华夏银行信用卡，由于微信方原因暂不支持实名认证。所以，小伙伴们在进行实名认证时，暂时不要绑定以上银行卡。

2、电子保单目前只支持平安、人保、阳光、大地、太平保险。

微信查看 “电子证照”方式

进入 “西安交警”微信服务号→点击 “业务办理”→“个人电子信息卡”

支付宝生活号

一、进入支付宝【首页】，搜索 “西安交警生活号”并关注。

二、滑动上方功能页，点击【更多】。

三、点击 “电子驾驶证”→确认授权→领取电子驾驶证→领取成功

点击 “电子行驶证”→确认授权→领取成功

支付宝查看 “电子证照”方式

方式一：进入 “西安交警生活号”→点击 “更多”→“电子驾驶证”/“电子行驶证”

方式二：进入支付宝【首页】→点击 “卡包”→“证件”

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关键词：西安电子证照

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