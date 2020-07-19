腾讯 Discuz! Q 1.0 发布：经典论坛程序，完全开源，原生接入微信

IT之家 7 月 19 日消息 中文 PC 互联网知名社区开源软件 Discuz! 在过去 15 年间，服务过超过 200 万网站客户。其推出的 UCenter、SupeSite，ECshop 等组件所代表的产品理念对今天移动互联网各类产品的技术架构至今仍有着深远的影响。去年 11 月，Discuz! 社区论坛宣布被 DNSPOD 和 腾讯云 所接纳，并进行全新的 Discuz! Q 版本研发。现在Discuz! Q 1.0来了。

Discuz! Q 表示，近 10 年来，中文互联网发生了天翻地覆的变化，应用形态从 PC 端迁移到了移动端，深刻的改变了人们获取信息的方式，与此同时，开源服务的技术形态也从私有化部署走向了以 SaaS 为代表的云服务。“站长”这个群体也随之逐渐销声匿迹，互联网的主流形态从人与信息的连接也转为人与人的连接。我们一度以为社区 BBS 已经完成了自己的历史使命，信息的分享与沉淀变得不再那么重要。但随着时间的发展，我们注意到了一些重要的变化：以微信群、朋友圈、微博为代表，人和人的连接效率越来越高，信息传播的速度越来越快，社交网络走向圈层化，信息消费呈现出噪点化、重复化、碎片化和快餐化的特征。与此同时，移动互联网的人口增长红利消失，巨头对流量垄断的马太效应凸显，产业经济内卷化加重，信息的降噪沉淀变成了国民级痛点，越来越多的网红大 V 靠私域流量的持续经营就可以获得长期的回报。

IT之家了解到，Discuz! Q 是一套跨端全域的社区工具，内置六大能力：用户能力、内容能力、支付能力、运营能力、通知能力、连接能力；可以设置公开、付费模式，发布包括图文、短视频、附件、话题、评论等内容形式；并支持知识变现，可以内容打赏、设置付费内容、微信支付、分成、提现等；同时还是腾讯云能力输出官方组件，通过 Discuz! Q 的发布，既满足站长开箱即用的社区和腾讯云使用的基本需求，又满足开发者基于 Discuz! Q 开发框架开发各种应用，更多更好的服务好新的站长群体，打造一个百花齐放的全新社区生态。

Discuz! Q 继承了 Discuz! X 的社区的核心能力，增强了变现的能力，原生接入微信生态，且更适配今天移动端的交互，帮助用户碎片化的信息发布及获取。作为一个新生儿，最重要的是，每个月都在发布新的功能。

Discuz! Q 使用主流的框架，前后分离的方式重写了全部代码，数百个接口全部开放，原生的连接微信生态和腾讯云，帮助开发者事半功倍 ；基于 Apache License 2.0 开源协议，开发者无后顾之忧，只需专注于业务场景的落地。

同时，Discuz! Q 提供了全新的 7 大特性。

开源：基于 Apache Licene 2.0 协议，在遵守协议的基础上，您可以自由的使用、修改 和 发布代码。同时，欢迎通过社区提交你的代码，让 Q 拥有你提供的能力 。

分离：Q 的前后端完全分离，后端基于 laravel，前端基于 vue 和 uni-app，易于二次开发和扩展。

多端：Q 原生的支持微信小程序、H5 和 PC 端（开发中），同时，基于 UNI-APP 前端框架的多端扩展能力，开发者可以极低成本的快速构建 IOS、安卓 APP、百度小程序等更多端。

接口：数百个接口（仍然在增加中），健全的文档，开发者可轻易、灵活的使用，完成各种应用场景的构建。

轻量：依然是 Discuz!，这次，你既可以搭建轻量化的论坛，也可以构建知识付费、内容变现的圈子或私域流量应用。

变现：Q 内置圈子付费加入、打赏、内容付费、电商（未来），多种变现方式，帮助内容创业者快速启动。

上云：Q 原生接入腾讯云的对象存储、文本安全、图片安全、短信、验证码、实名认证、视频 等产品，借助 Q 背后云的能力，帮助开发者、创业者领先一步。