Xbox 老大确认：Xbox Series X“未来几年”将没有第一方独占游戏

IT之家 7 月 19 日消息 微软和索尼在次世代游戏机战略的关键区别之一是，微软并不是一开始就为其 Xbox Series X 主机发布独占作品，微软的策略是，Xbox 并不是与一个设备捆绑在一起，而是一个更广泛的生态系统。

玩家买的游戏不止能在 Xbox Series X 上玩，甚至随着 xCloud 的兴起，你的游戏还可以延伸到移动设备上。Xbox 老板 Phil Spencer 现在已经重申了微软在这方面的立场，确认微软在 “未来几年”不会在 Xbox Series X 上独家发布任何第一方游戏。

“你不会被强迫进入下一代。我们希望每个 Xbox 玩家都能玩到 Xbox 游戏工作室的所有新游戏，”Spencer 在一篇博客中说。“这就是为什么我们在未来几年内发布的 Xbox 游戏工作室的作品——比如《光环无限》——将在 Xbox Series X 和 Xbox One 上都可以玩。我们不会强迫你在发售时升级到 Xbox Series X 来玩 Xbox 独占游戏。”

Spencer 的说法与 Xbox 游戏工作室老板 Matt Booty 在 2020 年早些时候所说的一致，“随着我们的内容在未来一年、两年内推出，我们所有的游戏，有点像 PC，将在这个系列的设备上下兼容，”Booty 说。“我们希望确保，如果有人从现在到 Xbox Series X 之间投资 Xbox，他们会觉得自己做了一笔好的投资，而且我们对他们的内容是有承诺的。”

微软的做法更类似于手机升级。游戏仍然会在不同的设备上发布，但你会在新的硬件上获得更好的性能。正如 Booty 所提到的那样，几十年来，这一直是 PC 的标准做法。

虽然微软并不打算在短期内推出 Series X 独占游戏，但其他开发商却在做。5 月微软活动期间展示的两款游戏《蔑视》（Scorn）和《媒介》（The Medium）将绕过上一代游戏机，在新主机和 PC 上独家发布。

IT之家了解到，Spencer 在早些时候的采访中表示，他之所以如此热衷于自己的战略，是因为他希望让人们无论拥有什么设备都能玩微软的游戏。Spencer 说，强迫人们购买新硬件是违背游戏精神的。