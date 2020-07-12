Xbox 老大：PC 生态系统最多样化，但游戏画面真实度却最高

IT之家7月12日消息 索尼的目标是让他们的工作室制作只有在更先进的机器上才能运行的游戏，而微软Xbox则要求他们的工作室制作可以跨代运行的游戏，这两家公司的差异引发了网友热议，网友质疑Xbox工作室是否因此在开发游戏时被有所限制。

微软游戏执行副总裁、Xbox主管Phil Spencer近日在接受外媒Gamesindustry采访时提到了这个问题，Spencer称，“坦率地说，被限制的这种说法是一个梗，是被那些太过沉迷于设备竞争的人创造出来的。就看看Windows吧，几乎可以肯定的是，如果开发商正在打造Windows版本的游戏，那么最强大、画面保真度最高的版本就是PC版本。你甚至可以看到，我们的一些第一方主机游戏走向PC，甚至是我们的竞争对手的游戏，画面最丰富（richest）的版本就是PC版本。然而在硬件方面，PC生态系统却是最多样化的。”

Spencer称，“PC硬件的多样性并没有阻碍其运行最高保真度的游戏，最高保真度的PC游戏可以媲美任何一个人所见过的电子游戏。因此，这种认为开发者不知道如何在某套硬件上跨代构建游戏，或游戏引擎，或生态系统的想法，在PC领域被证明是错误的。”

IT之家了解到，Spencer表示，新世代的Xbox Series X在SSD、音频、帧率等方面会带来不同的体验，PC和Xbox平台的工作方式是完全不同的，Spencer希望社区能够了解市场的运作方式。