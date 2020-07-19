2020 下半年这些高铁将开通运营，你最期待哪一条？

IT之家7月19日消息 据中国铁路发布，预计全年铁路开通新线 4400 公里左右，其中高铁 2300 公里左右。今年上半年，6 条铁路新线已按期开通运营，进一步完善了路网结构。

7 月 8 日贵州省首条时速 250 公里的城际铁路安六高铁开通运营，下半年还将力争开通这些铁路新线。

京雄城际铁路河北段

北京至雄安新区城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高速铁路线路，向南途经北京大兴区、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区。

IT之家了解到，京雄城际铁路河北段全长 92.03 公里，全程设北京大兴、大兴机场、固安东、霸州北、雄安 5 座车站。

京雄城际铁路分两段建设运营，其中北京段（李营至大兴机场段）设计时速 250 公里，已于 2019 年 9 月开通运营；河北段（大兴机场至雄安段）设计时速 350 公里，预计 2020 年底开通运营。

银西高铁

银川至西安高铁是 “十三五”规划实施的重点工程，是我国《中长期铁路网规划》中 “八纵八横”高铁网包（银）海通道的重要组成部分。

银西高铁连接陕西、甘肃及宁夏三省区，线路自西安北站引出，向西北经西安咸阳国际机场、礼泉、乾县、永寿、彬州后进入甘肃省境内，延伸至宁夏回族自治区由吴忠市跨黄河后，从灵武市引入银川市。

银西高铁全长约 617 公里，其中陕西段 163.4 公里，正线设有桥梁 25 座，计划于 2020 年底开通运营。

其建成运营后，将在西安北站融入西成、大西、徐兰等高铁网，届时，西安至银川的运行时间将压缩到 3 小时左右，成都到银川的运行时间将压缩到 6 小时左右，对进一步完善中西部铁路网结构，助力经济社会发展，加快西部地区脱贫攻坚步伐具有重要意义。

合安高铁

合安高铁是国家 “八纵八横”铁路网规划京港高铁的重要组成部分，自新合肥西站引出，经肥西、舒城、庐江、桐城、怀宁等市县，终至新安庆西站。

正线全长约 162 公里，设计时速 350 公里，共设新合肥西、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、香铺、新安庆西等 7 个站点。

线路开通运营后，将形成皖江城市带与环鄱阳湖经济圈间的 “快速交通走廊”。

淮镇铁路

江苏省南北纵向中轴线上，一条连通苏北、苏中、苏南地区的铁路线引人注目。

淮安至镇江铁路工程将在 7 月底前完成全线铺轨，9 月底前完成外部环境整治，10 月底前完成新建站房及市政配套工程建设，11 月底前具备开通条件。

连淮扬镇铁路自连云港站引出，向南与徐盐高铁在淮安交汇，经高邮、扬州等地，跨长江后终至镇江，正线全长约 304.88 公里，设计时速 250 公里。其中连淮段已于 2019 年 12 月 16 日开通运营。

连淮扬镇铁路被誉为苏北铁路 “脊梁骨”。这条铁路在镇江接入沪宁城际铁路，通车后，连云港到南京只需要 2 个多小时。