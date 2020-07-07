车票开售！安六高铁明日开通

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IT之家7月7日消息 据中国铁路消息，新建安顺至六盘水高速铁路（以下简称安六高铁）将于 7 月 8 日开通运营。安六高铁开通后，贵阳至六盘水最快 1 小时 09 分可达。
中国铁路表示，安六高铁位于贵州省西部安顺市、六盘水市境内，为客运专线，线路全长 125 公里，设计时速 250 公里。安六高铁也是贵州省首条时速 250 公里的城际铁路。
IT之家了解到，铁路部门已于 7 月 7 日 9 时 30 分开始发售安六高铁动车组列车车票。至此，贵州省六盘水市全面接入全国高铁网。
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