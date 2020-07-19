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华为发布全新 5G AR 企业路由器：超级上行，全系支持 SD-WAN

2020/7/19 16:42:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月19日消息 近期，华为发布新一代 5G AR（NetEngine AR 系列）企业路由器，提供强大 5G 上行能力，全系列支持 SD-WAN，能很好的满足企业分支广域网络带宽激增、品质体验和简化运维的需求。

5G AR路由器搭载Balong 5000芯片，支持华为5G 超级上行黑科技，大幅提升 5G 传输速率，降低空口时延。5G 超级上行是无线通信首个时频结合的技术，能提升 5G 用户上行速率 20-50%，满足智能银行、远程医疗、智能工厂等各行业的上行大带宽需求。5G AR 不但支持 5G 网络，也可实现 3G/4G/5G 全网通。

IT之家了解到，SD-WAN 通过软件定义网络的方式，综合利用应用识别、智能动态选路、QoS、广域优化等技术，优化企业实质业务层的应用体验，解决企业广域互联中应用体验的保障问题。

华为5G AR 全系列支持 SD-WAN，通过实时监控网络的质量，并根据应用对 SLA 的质量诉求，在多条不同网络质量的广域链路上，动态、自动地选择符合应用 SLA 质量要求的网络路径，同时兼顾广域网络的整体使用效率。做到基于链路质量选路、负载均衡选路和应用优先级选路的多种选路方式，保证关键应用始终在优质的链路上传输。

5G 天然具备免布线的优势，华为5G AR 设备支持即插即用，不需要专业人员配置，一张 SIM 就能快速接入网络。智能策略推荐，根据各行业场景，选择带宽优先、体验优先等网络意图，系统自动推荐组网、选路、优化、安全等策略，5 分钟完成配置。全网策略仿真，智能效验，在配置下发之前提前发现配置问题，避免网络故障，降低配置错误率 80%，保证业务稳定。

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关键词：华为5G路由器

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