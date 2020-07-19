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智微智能推出 OPS-C 可插拔电脑模块，支持兆芯开先 KX-6000 系列处理器

2020/7/19 16:58:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月19日消息 智微智能 OPSC-S0ZEA-ZXE OPS-C 可插拔电脑模块近期推出，基于兆芯开先 KX-6000 系列处理器，采用双风扇设计，具有良好的产品稳定性，以电子标牌、电子白板等产品形态，可以广泛应用于金融，教育，政府，交通，电信，消防等领域。

用户可以根据自己的实际情况，选择性能优先或功耗优先版 OPSC-S0ZEA-ZXE，分别对应 KX-U6780A 8 核处理器或 KX-6640A 4 核处理器的产品。IT之家获悉，不同处理器对应的电脑模块均支持 SO-DIMM DDR4 内存，最大可达 32GB，能够满足各类 OPS-C 各类产品形态所需性能。

OPS-C 是 Open Pluggable Specification-China 的简称，是为中国市场量身定制的开放式可插拔规范。OPS-C 电脑通过 80 针脚 JAE 插头和设备插座接口连接，具有易拆易装、易升级、易部署、连线少、节能省电等优势。开放式的可插接规范不仅节约了售后服务和研发成本，能有效降低用户的维护成本，还使设备升级和维护变得轻松。

智微智能 OPSC-S0ZEA-ZXE 支持 HDMI + HDMI 2.0 （80pin） 双显示输出，并能够支持 MXM 独显扩展模块，增强了产品在视频、流媒体等领域的算力与扩展性能。支持 1×GbE、4×USB2.0、5×USB3.0，能够更好的满足用户对于 I/O 设备连接的需求，各接口规范均能与市场主流设备达到相同标准。

兆芯开先 KX-6000 系列通用处理器兼容 x86 指令集，支持 Windows 与国产操作系统，用户在部署相应解决方案时能够快速进行方案的迁移，无需重复开发或适配，降低整体迁移成本。

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关键词：电脑兆芯处理器

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