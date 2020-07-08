李国庆撬当当保险柜视频曝光：电钻都用上了

IT之家 7 月 8 日消息 今天当当网向媒体提供了李国庆撬当当保险柜的监控视频，7 月 7 日早间 6 点多，当当网白衣保安被李国庆带人通过武力制服。

视频内容显示，当当白衣保安试图阻止李国庆等人进入，被跟随李国庆带人制服，之后李国庆开始搜翻公司资料。之后，钉在办公区柱子上的 2 个保险柜被李国庆用电钻撬开。

IT之家了解到，当当表示，目前李国庆等人还在朝阳区公安局。

昨天早上，当当网法务部发布消息称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

针对当当网发微博称李国庆强闯当当，撬开保险柜等事宜，李国庆早晚读书官方微博称，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法 (股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接，相信司法公正。”

随后，当当网向供应商发出严正声明，称李国庆在微博上说接管当当是 “假话”，李国庆已经被警察带走。

中午，当当创始人李国庆在微博就 “拿资料”事件发布一篇题为《来自李国庆的一封信》的长文，就 “李俞之争”、当当公司治理僵局、未来经营发展等问题逐一展开陈述。李国庆之后在微博上还公布了 “当当组织结构及人员调整公告”，聘请姚丹骞出任当当代理 CEO，主持公司全面工作；聘请陈立均出任当当 COO，负责公司各项业务的日常管理工作。