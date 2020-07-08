平安朝阳：已将李国庆等 4 名违法行为人依法行政拘留

IT之家 7 月 8 日消息IT之家从平安朝阳官方微博获悉，2020 年 7 月 7 日 7 时许，违法行为人李某庆（男，55 岁）纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正常工作秩序。目前，朝阳公安分局已将李某庆等 4 名违法行为人依法行政拘留。

当当今天早些时候表示，目前李国庆等人还在朝阳区公安局。

事件回放：

昨天早上，当当网法务部发布消息称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

针对当当网发微博称李国庆强闯当当，撬开保险柜等事宜，李国庆早晚读书官方微博称，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法 (股东会决议，董事会决议，公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接，相信司法公正。”

随后，当当网向供应商发出严正声明，称李国庆在微博上说接管当当是 “假话”，李国庆已经被警察带走。

中午，当当创始人李国庆在微博就 “拿资料”事件发布一篇题为《来自李国庆的一封信》的长文，就 “李俞之争”、当当公司治理僵局、未来经营发展等问题逐一展开陈述。李国庆之后在微博上还公布了 “当当组织结构及人员调整公告”，聘请姚丹骞出任当当代理 CEO，主持公司全面工作；聘请陈立均出任当当 COO，负责公司各项业务的日常管理工作。