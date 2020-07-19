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诺基亚新机现身工信部网站：采用 5.99 英寸显示屏

2020/7/19 20:36:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 19 日消息 一款型号为 TA-1258 的诺基亚新款智能手机已经通过了工信部认证，认证信息显示，这款智能手机拥有 5.99 英寸显示屏，并配备 3040 毫安时电池。

认证信息还显示，这是一款 4G 智能手机，尺寸规格为 159.6×77×8.5 毫米。

不过电池容量看起来有点低，可能是认证错误，也可能是原型机电池。

目前诺基亚 TA-1258 的还没有完整的认证信息，IT之家将保持关注。

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关键词：诺基亚

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