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联想锐龙一体机评测出炉：R5 4600U 可全核稳定 4GHz

2020/7/19 23:09:46来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家7月19日消息 6月份，联想推出了AIO 520C 锐龙版一体机，R5 4600U+16GB内存+512GB SSD，售价为3999元。现在，笔吧评测室发布了这款机器的拆机以及测试数据。

首先来看内部设计。

AIO 520C 锐龙版采用了单热管压R5 4600U这款6核12线程的处理器，散热鳍片的尺寸看起来要比一般的轻薄本大一些。主板上有两个笔记本内存插槽，无线网卡也可更换。

笔吧评测室对其进行了烤机测试，单烤CPU，R5 4600U可维持在23W，频率为4GHz，温度最高为83度。另外满载的时候噪音很小。

IT之家曾报道，联想 AIO 520C 一体机搭载了23.8英寸的1080p屏，官方称屏占比达到了96%，72% NTSC色域。设计方面，这款一体机搭载了Harman的音响系统，机身最薄处12mm，单风扇散热。机身的右侧还有USB 3.1 Gen 2接口和读卡器接口，用于高速数据传输。

联想 AIO 520C 搭载了6核12线程的R5 4600U，基频2.1GHz，最高频率可达4GHz，配以16GB DDR4 3200内存和512GB SSD。这款一体机支持安装2.5英寸机械硬盘，可免工具快速插拔。

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关键词：联想一体机

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