79 元，小米 Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机发布：重量 4.1g ，拿起即连接

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IT之家7月20日消息 小米Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机今天发布，搭载蓝牙 5.0，4.1g 轻机身，拿起即连接，带上就能用，7 月 22 日上午 10 点新品众筹开启。零售价 99 元，众筹价 79 元，支持包邮。
IT之家了解到，Redmi AirDots 2 真无线蓝牙耳机采用7.2mm发声单元，DSP数字降噪。支持小爱同学，双击唤醒语音助手。
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