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哈啰单车遇故障，无法扫码开锁

2020/7/20 17:46:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 20 日消息 据不少网友反映，今天下午哈啰单车疑似遇到网络故障，无法扫码开锁。

截止IT之家发稿时，官方还未做出回应。

6 月，哈啰电单车平均日单量约为 400 万，而滴滴和美团的电单车日单量分别达到 300 万和 100 万左右。一位两轮车业内人士表示，哈啰在新冠疫情爆发前一度占据七成市场份额，现在已经不到一半。哈啰、滴滴、美团三家今年计划的电单车投放量都超过百万辆。这几乎追平了行业之前三年的发展数量。

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关键词：哈啰单车

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