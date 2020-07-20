井贤栋内部信：上市意味着更大的责任，对蚂蚁人提出三点要求

7 月 20 日晚间消息，支付宝母公司蚂蚁集团今日宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

新浪科技独家获悉，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。“上市在外人看来，固然令人兴奋，但对我们而言，意味着更大的责任和担当。因此，我想向所有蚂蚁人提三点要求。”

井贤栋在内部信中指出，三点要求分别是：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。

他表示，上市从来不是我们的最终目标，而是让我们更好地践行使命的新起点。因为我们相信，做一家好公司比做一家大公司更重要，而这一点，无论在任何时候，都不应该被改变。

以下为井贤栋内部信全文：

各位同学：

我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

回想我们最开始成立支付宝，是为了解决交易的信任问题，让陌生人即使远隔千里也能做成买卖。从这里开始，我们用科技助力数字时代的金融服务业体系建设，让每一个普通人、每一家小企业都可以享受跟银行行长一样的权利。然后，从金融服务业开始，我们希望助力更多的现代服务业的数字化建设，因为数字经济时代势不可挡，现代服务业体系的升级不仅仅能让老百姓享受到更多触手可及的美好生活，也能够让更多的小商家小企业不掉队，生意更好做，活得更加有尊严。

这些年来，蚂蚁前进的动力，始终是和阿里集团一起，围绕 “让天下没有难做的生意”的使命，发现一个个需求，解决一个个问题，给全世界的小企业和普通人提供更多平等机会。因为我们始终相信，Small is beautiful，small is powerful，这也是蚂蚁这个名字的由来。我们希望通过一点一滴的努力，给这个世界带来更多微小而美好的改变！

为了更好地实现我们的使命和愿景，我们需要更透明，更开放，更分享，也更可持续。而上市，可以让我们更透明地面对世界，面对公众，可以凝聚更多志同道合的同路人，同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。

上市在外人看来，固然令人兴奋，但对我们而言，意味着更大的责任和担当。因此，我想向所有蚂蚁人提三点要求：

第一、坚持使命与担当。蚂蚁走到今天，让我们与众不同的，从来不是商业能力，而是我们勇于担当，与每个普通人同呼吸共命运。如果成为上市公司，意味着社会对我们有了更大的期待，这是压力，更是动力。我们必须继续全力以赴，为客户去创新，为社会去创造，为未来解决问题，而不是围绕着短期目标走，忘了初心。只有这样，蚂蚁才不会变成一家平庸的、只会赚钱的公司。

第二、保持谦卑和敬畏。蚂蚁之所以发展到今天，不是因为我们这些人有多么的出色或者特别，这是时代的机遇，也是因为我们始终坚持 “客户第一、员工第二、股东第三”，去帮助客户解决问题。我们需要继续用谦卑的态度去服务好我们的客户，去跟这个世界相处，尤其是在面对更多复杂的环境的时候，我们必须敬畏未知，求同尊异。

第三、保持冷静和定力。过去这些年，我们取得了一点点成绩，但这相对于未来更远的路而言，只是刚刚开始。包括金融服务业在内的现代服务业的数字化升级，仍然有无数的难题在等着我们。在携手伙伴服务全球更多市场的同时，也会面临各种各样的困难与挑战。我们需要时刻保持冷静，坚持走正确的路。

上市从来不是我们的最终目标，而是让我们更好地践行使命的新起点。因为我们相信，做一家好公司比做一家大公司更重要，而这一点，无论在任何时候，都不应该被改变。

井贤栋

蚂蚁集团董事长

2020 年 7 月 20 日