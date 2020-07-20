疑似三星 Galaxy Z Fold 2 官方渲染图首曝光：内外屏均变大

IT之家 7 月 20 日消息 三星 Galaxy Z Fold 2 无疑是今年最受期待的智能手机之一，距离正式推出还有不到三周的时间，一张低质量的渲染图在网上泄露，首次揭示了该机的时尚设计。

▲爆料者证实该图片属实

该渲染图最初发布在微博上，随后由 Ishan Agarwal 在 Twitter 上分享，该渲染图显示，三星决定统一 Galaxy Note 系列和 Galaxy Z Fold 系列的设计语言，在两者的后部采用看似相同的摄像头模块。

由于渲染图中 Galaxy Z Fold 2 的折叠角度，只能看到两个摄像头坐在凸起的内部。然而，最近的报道显示，三星为这款智能手机背部配备了总共三个摄像头。其中包括一个 1200 万像素的主摄像头，配合 1200 万像素的超广角摄像头，以及一个 6400 万像素的长焦摄像头，支持 3 倍混合变焦。

据了解，这些摄像头都是借鉴了 Galaxy S20 的设计。不过三星是否也像 Galaxy S20 + 一样为这款可折叠机配备 3D 飞行时间传感器，还有待观察。

IT之家了解到，Galaxy Z Fold 2 的外部显示屏比初代设备上的面板大得多，从 4.3 英寸增长到 6.23 英寸，这要归功于变窄的边框。此外，1000 万像素的前置摄像头位于打孔内。

此外，相信三星也对更大的内部显示屏进行了一些改动，据说尺寸从 7.3 英寸增加到了 7.7 英寸，并且放弃了刘海设计，转而采用了打孔设计，用于第二颗 1000 万像素的自拍摄像头。

还有一个传闻似乎也得到了渲染图的证实，那就是该机没有 S Pen 支持。

与 Galaxy Z Fold 2 渲染图同时曝光的还有 Galaxy Note 20 Ultra、Galaxy Buds Live 和 Galaxy Watch 3 的渲染图，当然，上述这些渲染图都还无法证实其真实性，因此不能完全相信。这些产品将会在 8 月 5 日的 Unpacked 上首次亮相，将提供全新的神秘青铜色。