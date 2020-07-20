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阿里参投：AutoX 在加州获自动驾驶测试许可

2020/7/20 21:32:22来源：TechWeb作者：小狐狸责编：西瓜/实习评论：

7 月 20 日消息，据国外媒体报道，加州机动车管理局（DMV）表示，加州已批准由阿里巴巴支持的中国自动驾驶汽车初创企业 AutoX 在圣何塞市的道路上测试自动驾驶汽车。

AutoX 是继 Waymo 和 Nuro 之后第三家在加州获得无人驾驶许可的公司，该许可允许 AutoX 在圣何塞市指定区域的地面街道上，测试没有安全驾驶员的自动驾驶汽车。

加州车辆管理局表示，该车获准在晴朗天气和轻度降水的街道上行驶，车速限制不超过每小时 45 英里（约合 72 公里）。

AutoX 创立于 2016 年，是一家专注于提供自动驾驶汽车平台的初创企业。去年 9 月，该公司宣布获得 1 亿美元 A 轮融资，此轮融资由东风汽车领投，阿里巴巴和硅谷孵化器 Plug and Play 等参投。

今年 4 月份，AutoX 在上海嘉定开设了一个无人车运营大数据中心。该公司表示，该设施占地 8 万平方英尺（约合 7432 平方米），是中国最大的自动驾驶汽车数据中心，也是亚洲最大的自动驾驶出租车（RoboTaxi ）运营中心。

目前，有 62 家公司获得许可，可以在加州道路上测试有安全驾驶员的自动驾驶汽车，其中超过 10 家是中国或中国投资的公司，包括百度、蔚来汽车（NIO）、图森未来（TuSimple）、文远知行（WeRide）、滴滴出行旗下滴滴美国研究院（DiDi Research America）和小鹏汽车。

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关键词：阿里

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