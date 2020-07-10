阿里速卖通俄罗斯公司 3 - 4 年内上市，营业额将达 100 亿美元

北京时间 7 月 10 日晚间消息，据国外媒体报道，全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司 CEO 德米特里 · 谢尔盖夫（Dmitry Sergeev）今日表示，该公司计划在未来 3~4 年内进行 IPO（首次公开招股）。

全球速卖通俄罗斯公司是阿里巴巴与俄罗斯合作伙伴成立的电子商务合作公司。2018 年 9 月，马云与俄罗斯国有基金、Mail.Ru 和 MegaFon 宣布成立合资公司 “全球速卖通俄罗斯公司”，其中阿里占股 48%，国有基金占 13%、Mail.Ru 占 15%，而 MegaFon 占 24%。

该公司 CEO 谢尔盖夫今日表示，到 2022 年至 2023 年，全球速卖通俄罗斯公司年营业额将达到 100 亿美元。谢尔盖夫并未透露当前的年度营业额，但分析师预计为 60 亿美元左右。

谢尔盖夫还称，该公司可能考虑在未来 3~4 年内进行 IPO，尽管公司当前的股权结构已经是 “最佳的”。谢尔盖夫在接受采访时表示：“我们正将业务完全本地化，并在这里建立一家独立的公司。”他补充说，这意味着改善俄语搜索功能，并扩大当地卖家网络。

谢尔盖夫说，在 2022 年至 2023 年之前，速卖通俄罗斯公司希望将平台上俄罗斯卖家的份额提高到 50%，将来年客户数量将达到 5000 万。他还表示，全球速卖通俄罗斯公司将投资于物流，努力将来自中国的送货时间从现在的长达 20 天缩短至 10 天。