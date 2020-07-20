阿里巴巴开盘涨 3.75%，蚂蚁金服拟科创板港股上市

7 月 20 日晚间消息，阿里巴巴开盘涨 3.75%，报 256.43 美元。

7 月 20 日下午，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

据悉外界估值蚂蚁金服至少 1500 亿美元，而有媒体报道称，蚂蚁金服寻求 IPO 估值至少 2000 亿美元。