阿里巴巴 2020 公益财报：累计捐款超 22 亿元，蚂蚁森林带动公众植树超 2 亿棵

阿里巴巴对外发布 2020 财年公益 “财报”。数据显示，2020 财年，阿里经济体公益平台上累计产生公益捐赠超 100 亿笔，累计为公益机构筹款超 22 亿元。阿里巴巴称，区块链已在集团内多个场景应用，本财年总捐赠金额中，超 6 成爱心捐赠已被记录在链。

疫情方面，阿里巴巴称，截至财年底，各项抗疫投入总计超 33 亿人民币，其中，投入超 20 亿元用于医疗物资采购、运输、疫苗研发等，所捐赠物资涵盖了除南极洲之外的所有大洲，物资总量超 2 亿件。与此同时，阿里巴巴还推出了春雷计划、开辟抗疫助农专区等多种举措助力复工复产。

脱贫方面，阿里巴巴透露，上财年，国家级贫困县在阿里平台网络销售额 974 亿元，淘宝直播带动农产品上行 60 亿元，年内新增农民主播过万。通过顶梁柱等健康扶贫项目，为 70 多个贫困县超过 400 万人次提供了大病医保。

环保领域，截至 2019 年年底，阿里巴巴公益基金会累计已投入超过 3 亿元，资助了近 300 个环保类项目，此外，蚂蚁森林带动公众种树超 2 亿棵。

此外，阿里巴巴透露，在上财年中国零售市场有成交的卖家中，女性卖家占比过半，整个经济体平台累计已创造就业机会超 4000 万个。