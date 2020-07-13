内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

阿里巴巴 2020 公益财报：累计捐款超 22 亿元，蚂蚁森林带动公众植树超 2 亿棵

2020/7/13 14:21:29来源：凤凰科技作者：-责编：问舟/实习评论：

阿里巴巴对外发布 2020 财年公益 “财报”。数据显示，2020 财年，阿里经济体公益平台上累计产生公益捐赠超 100 亿笔，累计为公益机构筹款超 22 亿元。阿里巴巴称，区块链已在集团内多个场景应用，本财年总捐赠金额中，超 6 成爱心捐赠已被记录在链。

疫情方面，阿里巴巴称，截至财年底，各项抗疫投入总计超 33 亿人民币，其中，投入超 20 亿元用于医疗物资采购、运输、疫苗研发等，所捐赠物资涵盖了除南极洲之外的所有大洲，物资总量超 2 亿件。与此同时，阿里巴巴还推出了春雷计划、开辟抗疫助农专区等多种举措助力复工复产。

脱贫方面，阿里巴巴透露，上财年，国家级贫困县在阿里平台网络销售额 974 亿元，淘宝直播带动农产品上行 60 亿元，年内新增农民主播过万。通过顶梁柱等健康扶贫项目，为 70 多个贫困县超过 400 万人次提供了大病医保

环保领域，截至 2019 年年底，阿里巴巴公益基金会累计已投入超过 3 亿元，资助了近 300 个环保类项目，此外，蚂蚁森林带动公众种树超 2 亿棵

此外，阿里巴巴透露，在上财年中国零售市场有成交的卖家中，女性卖家占比过半，整个经济体平台累计已创造就业机会超 4000 万个。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：阿里巴巴

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    