阿里巴巴 CEO 张勇：我们的终极目标是为社会创造价值

IT之家7月10日消息 阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发表致股东信称，“即使到今天，新冠肺炎疫情的全球大流行，仍然给整个世界带来强烈的不确定性。任何一个组织、任何一个市场主体都无法独善其身，更无法凭一己之力战胜它。这是人类所面对的共同挑战。”

IT之家了解到，在刚刚结束的财政年度中，阿里巴巴实现了本财年 1 万亿美元的交易总额。张勇表示，他们的下一个目标，是服务中国 10 亿消费者，在阿里平台上实现人民币 10 万亿元的消费规模。“阿里巴巴的终极目标，就是为社会创造价值，更好地解决社会问题。”

以下为阿里巴巴CEO张勇致股东信全文：

尊敬的投资者：

感谢你们一直以来对阿里巴巴的支持、信任和帮助。

这是我第一次以阿里巴巴集团董事会主席的身份给你们写信。当你们看到这封信的时候，2020 年已过去一半，这半年所发生的一切，对整个世界，对我们所有人都是前所未有的考验，也必将对未来经济和社会带来深刻影响。

即使到今天，新冠肺炎疫情的全球大流行，仍然给整个世界带来强烈的不确定性。任何一个组织、任何一个市场主体都无法独善其身，更无法凭一己之力战胜它。这是人类所面对的共同挑战。但我们始终相信，在所有高度的不确定性中，永远存在一些高度的确定性。面向未来的最大确定性，就是整个经济和社会生活全面走向数字化的大趋势。疫情让人们从根本上重新思考我们和世界的关系，也让我们在生活、工作、教育、企业经营、社会治理等方面培养了全新的数字化的方式。数字化在今天变得无处不在。

过去这一年，我们迎来了阿里巴巴的第 20 个周年。阿里巴巴的 20 年，得益于中国互联网和数字经济的高速演进，得益于社会经济的蓬勃发展。阿里巴巴和社会的发展同频共振，同呼吸共命运。20 年来，阿里巴巴也一直在为数字经济时代的到来做准备。到今天，我们已经形成覆盖商业、金融、物流、云计算大数据等的数字经济体，也因为这样的大发展，带来了覆盖全球数亿消费者、数千万商家、服务商和合作伙伴的立体生态。一路以来，我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮助实体经济的各个产业全面拥抱数字化，实现两者的融合创新。我们从作为全球电子商务的 “水电煤”，正成为各行各业走向数字化的基础设施。

疫情让我们对 “基础设施”这几个字，有了更真实而深刻的理解。疫情中，阿里巴巴充分利用我们的商业、金融、物流、云计算等数字化基础设施，参与到全球抗击疫情、保障民生、恢复经济的行动中。阿里巴巴过去 20 年的成长，感恩于这个社会、感恩于这个时代。而感恩的最好方式，就是能够为解决社会的共同问题，推动时代发展做出我们的贡献。疫情带来的挑战为我们提供了全面回报社会的机会，这是我们应有的责任和担当。

尽管受到疫情挑战，在刚刚结束的财政年度中，阿里巴巴依然完成了五年前既定的战略目标，实现了本财年 1 万亿美元的交易总额。相对于如今超 6 万亿美元的中国社会商品零售总额，1 万亿美元是个重要的里程碑。我们的下一个目标，是服务中国 10 亿消费者，在阿里平台上实现人民币 10 万亿元的消费规模，并基于此全面走向全球化，我们希望在未来五年内尽早完成这一目标。

在更长时间内，我们希望到 2036 年，能够服务全球 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会，帮助超过 1，000 万中小企业盈利。面向未来实现这些战略目标，我们将继续坚持 “全球化、内需、云计算大数据”三大战略——全球化是我们的长期之战，内需是我们的基石之战，云计算大数据是我们的未来之战。

同样在过去的一年，我们共同见证了一系列重大时刻。阿里巴巴核心系统实现整体上云，为未来的云原生建设奠定了基础。我们回到香港二次上市，完成了回家之旅。王坚博士则作为中国民营企业的代表，首次当选为中国工程院院士，这是我们所有阿里人的骄傲，也代表了阿里技术人多年的信念和支持！

创意造言，皆不相师。阿里巴巴过去的 20 年，也是不断自我创新的 20 年，不断诞生新物种的 20 年。无论是淘宝、支付宝、菜鸟、阿里云，还是近年破土而出的钉钉、盒马、淘宝直播，每个新物种的诞生，都为消费者的美好生活、商业的进步、社会的发展带来了新的推动，都不同程度重新定义了生活和生产经营方式。从数字商业，到数字金融、物流、云计算等各个基础设施的形成，也为整个社会基于这些基础设施孕育更多新物种新创新提供了可能。

阿里巴巴的 20 年，也是竞争中求变的 20 年，竞争让我们变得更好，竞争让我们变得更有创造力，竞争让我们成为造风者。在日新月异的数字化浪潮中，只有那些真正从零到一、从无到有、持续为客户创造价值的创新，才经得起历史的考验。阿里巴巴的独特之处在于，我们始终坚持自我，始终坚信客户价值是一切创新的原点。阿里巴巴的 20 年，就是自身不断孕育新物种，不断帮助客户、合作伙伴孕育新物种的 20 年。我们将一如既往建设好面向数字经济时代的基础设施，为未来投入，为未来孵化，让阿里的创新为社会带来更多美好。

在阿里巴巴 20 周年之际，我们明确提出 “做一家活 102 年的‘好’公司”的愿景。我们正站在历史交汇的重要节点，也正面临再次检验使命的时刻。阿里巴巴的终极目标，就是为社会创造价值，更好地解决社会问题，变阿里巴巴的能力为中小企业发展的能力，为整个社会进步的动力。我们希望社会因为阿里而多一份美好。我们也坚信，社会好了，经济好了，生活好了，阿里才会更好！

张勇

董事会主席兼首席执行官

阿里巴巴集团控股有限公司