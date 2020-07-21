重回发行价后，小米的实力能否支撑起高市值

7 月 10 日对于小米来说是个不平常的日子。凌晨 0 点 39 分，雷军发了一条微博：“Just beat it”，评论区有网友将之翻译为：“干就完了！”

令雷军深夜发出如此感叹的，是7 月 9 日收盘后小米股价一度逼近上市发行价，雷军用两年时间终于带小米走回了 “起点”。

“走回起点”对小米来说并不容易。虽然雷军曾承诺 “要让在首日买入小米公司股票的投资人赚一倍”，但市场表现不尽人意，小米上市即破发，并在之后一路走低，2019 年 9 月，小米股价一度跌至 8 元左右，相对发行价来说已然腰斩。

（数据来源：老虎证券）

今年，小米的故事似乎出现转机，一季度财报发布以来，小米股价开始有回升迹象，并于近日回到发行价。6 月 30 日以来，小米股价累计涨超 30%。

令被套牢的股民感到欣慰的是，在小米上市两年的 2020 年 7 月，手中的股票最近终于解套了，但也有中途割肉卖出的股民们悔不当初。

网络平台上一位 “米粉”自述：“2018 年小米集团上市当天购买，这是我人生的第一只股票，2020 年卖出，套了我一年半，割肉亏损 8 万人民币。发帖，留作纪念，证明自己是多么愚蠢。”

小米股价上涨，是各个方面因素叠加影响的结果。一方面，搭上了 “牛市”的顺风车，市场的积极情绪在全球蔓延。另一方面，是由于小米自身业务的发展，比如海外市场的增长、IoT 和互联网业务的增长。再者，还有小米宣布大规模回购股票的利好信息驱动。

虽然资本市场目前相对比较认可这些积极因素，但是，面对二季度印度市场出货量同比下降 48%，智能手机业务在国内市场被华为、OV 蚕食，以及依旧过低的净利润率，小米能支撑起现在的高市值吗?

2017 年 2 月，雷军在小米年会上制定出新目标：“10 个季度内，国内市场重回第一！”。然而，现在离 10 个季度的期限只剩一个月，雷军重回国内市场第一的愿望恐怕要落空了。

在手机技术发展速度减缓的大趋势下，面对新的挑战和激烈的竞争，年初，小米宣布将 “手机 + AIoT”战略升级为 “5G+AIoT”，并且追加了 400 亿元用来发展小米 AIoT，可见新战略在雷军心目中的地位。

对于小米对未来市场的判断，第一手机界研究院院长孙燕飚向搜狐科技表示：“近似于苹果，苹果公司也正在逐渐转移发展重心，他们有意识减少了手机的研发人员，重心瞄准了耳机、眼镜、手表等 IoT 产品，发展速度快过许多中国厂商。”

孙燕飚认为，小米 IoT 和互联网业务的发展有非常大的发展潜力。那么，小米能凭借 “5G+AIoT”创造新的历史吗？

业绩、回购、“牛市”合力拉动，米粉终 “解套”

前两周，各大新闻媒体宣布牛市来临的利好消息，满屏的红色数字和曲线让人抵挡不住股市诱惑，以至于出现了投资者排队开户的盛况，券商交易软件卡顿、宕机。

十年前，在 “站在风口上猪都能飞起来”的时代，小米乘着移动互联网的风口一跃而起，十年后的今天，搭上 “牛市”的顺风车，小米股价一路飘红。而更为直接的利好消息，就是小米 6 月份宣布回购不超过 10% 公司股份。宣布消息的第二天，小米股价涨超 9%，创五个月以来新高。

2020 年以来，小米已经多次进行股票回购，4 月的两次回购共耗资约 5 亿港元。作为一家擅长资本运作的公司，上市以来小米集团共进行了 41 次回购，回购金额高达 32.95 亿港元。

在股价被低估或市场低迷时，抛出回购计划是为了稳定投资人信心，但 “回购”是 “治标不治本”，积极稳定的市场预期还得依靠公司业务的强势发展。

小米 2020 年以来的表现不乏亮眼之处。小米 2020 年一季度总收入为 497.02 亿元，在疫情影响下，小米仍然保持同比增长 13.6%。经调整净利润 23 亿元，同比增长 10.6%。

（制图 / 搜狐科技）

营收占比长期超过 50% 的智能手机业务方面，一季度财报显示，小米智能手机出货量为 2920 万部，收入达 303 亿元，同比增长 12.3%。

为小米智能手机业务提供动力的是海外市场。由于疫情和美国管制，华为在海外手机市场举步维艰，小米反而有 “东边不亮西边亮”的趋势，尤其是在西欧和印度市场。

疫情期间，欧洲部分地区封锁严格，小米靠着强大的在线营销手段在西欧手机市场发力。在西欧市场，小米智能手机出货量同比增长 79%，市场份额达到 10%。而在印度，小米已连续 11 个季度位居印度智能手机市场第一名，其在印度市场的手机销量占整体销量的三分之一。

“疫情影响下，线上市场快速拓展，擅长线上营销的小米可能又迎来了新的这种发展的契机。”孙燕飚对搜狐科技说道。

根据 Canalys 公布的 Q1 全球智能手机出货数据，我们可以看到小米虽然位居第四，但出货量有 9% 的增长，而三星、华为、苹果三大巨头的手机出货量均有不同程度的下跌，最多下跌 18.9%。

而小米此次股票回暖，也可以从券商研报评级的变化看出一二。

3 月 10 日，JP 摩根（摩根大通）给小米的股票评级为 “卖出”，目标价 9 港元，但到了 5 月 18 日，摩根大通将小米集团评级上调至中性，目标价 12 港元。

5 月 21 日，高盛发研报，将小米目标价由 12 港元提升 19% 至 14.30 港元，维持 “买入”评级。高盛认为，小米总收入 497 亿元人民币，比彭博预测高出 4%，三项业务均有稳健增长。

但为什么财报发布后，小米股价没有立刻明显的上涨？“最近小米股票的明显涨幅，是因为最近大盘上扬，财报发布后小米股价只是产生了回升的迹象。”孙燕飚向搜狐科技解释道。

互联网业务增长迅猛

如果说智能手机业务代表了小米的现在，那么 IoT 和互联网业务则代表了小米的未来。梳理上市以来，三大业务占总营收的比例，我们可以看到，小米互联网和 IoT 业务的发展。

（小米三大核心业务占比 制图 / 搜狐科技）

今年一季度，互联网业务的收入增速带给了我们惊喜，收入同比增长 38.6%，环比增长 3.6%。而且，小米的互联网业务毛利率非常高，长期在 60% 的水平上下浮动，如果可以一直保持较高的增速，可以进一步弥补硬件低毛利的不足。

（制图 / 搜狐科技）

“近两年，小米互联网收入毛利占比的提升，这说明它的净利贡献的占比在提升，这个曲线跟苹果是非常相似的。换句话说，依据互联网公司的这种发展轨迹，商业模型可以形成利益的闭环的。”孙燕飚向搜狐科技的记者表示，苹果公司发展的例子证明了小米模式的可行性，其互联网服务还有很大的发展空间。

IoT 与生活消费品业务方面，一季度收入 130 亿元，实现了 7.8% 的同比增长，环比减少 33.4%，占总收入的比例为 26.1%。

该业务收入的表现不佳，主要是因为大家电等产品的销售和生产受疫情影响较大。一季度财报显示，占 IoT 产品收入三分之一的智能电视及笔记本电脑收入为 46 亿元，同比减少 8.2%，环比减少 41.4%。

除了疫情等不可抗力，上市以来，IoT 产品带来的营收都保持着良好的增长态势。截至今年的一季度，小米 IoT 平台已连接设备数达 2.52 亿部（不含智能手机和笔记本电脑），同比增长 42.6%，环比增长 7.3%；拥有 5 件及以上设备的用户数达到 460 万，同比增长 67.9%，环比增长 12.2%。

（制图 / 搜狐科技）

小米 IoT 和互联网业务发展迅猛，且拥有高于智能手机的毛利，为小米的业务带来了无限的想象空间。今年 5 月，花旗重申小米 “买入”投资评级，并上调目标价。

5G 与印度市场仍存在较大不确定性

良好的增长趋势并不能掩盖小米业务目前面临的种种难题。曾经在 9 港元买入小米股票、12 港元卖出的石涛（化名）告诉搜狐科技的记者，此前买入是因为当时小米出货量是国产 top3，在印度销量很好，并且个人认可其供应链整合的价值。

但石涛目前并不打算长期持有小米的股票。“现在许多国家在抵制中国制造，尤其印度市场，个人觉得对小米有影响吧。另一个是我觉得整个大环境涨的太急了，很多是短期货币政策的原因。”

石涛的想法一定程度上代表了部分中小投资者的心理，虽然小米的股价涨回了发行价，但并不认同长期持有的价值。并且，他的担忧也从侧面反映了小米如今面临的危机。

根据 Canalys 的最新数据，由于新冠疫情影响，今年二季度印度的智能手机出货量骤减 48% 至 1730 万台，小米是印度市场的领导厂商，占整个市场 31% 的份额，但二季度其智能手机出货量达到 530 万台，出货量同比下降 48%。

前不久，印度在社交媒体上提出 “抵制中国产品”的口号，印度官方将 59 款中国 App 下线，印度政府最近还宣布的了 “ Aatmanirbhar”（自力更生）计划，国际形势的不确定性无疑为小米的印度市场开拓蒙上了一层阴影，一旦在海外市场中占比约 50% 的印度市场失守，对小米的打击将是毁灭性的。

而小米的自身手机业务发展，也依旧危机重重。在国内的智能手机市场，小米遭到了华为、vivo、OPPO 的多方压制。根据 Counterpoint 的调研数据，小米在 Q1 2020 同比下滑 35%，市场份额只占 9%，而华为是唯一保持 6% 同比正增长比例的厂商，并且市场份额逼近 40%。

5G 手机方面，个推大数据分析了 5G 手机细分市场情况，从品牌分布来看，华为 5G 手机占比 72.2% 排第一，而小米只有 2.9% 的占比。

同时，小米以智能手机为主的硬件业务获取了用户，贡献了大部分营收，但是毛利率非常低。根据天风证券的研报数据显示，虽然以手机、IoT 设备为主的智能硬件在营收中占比超过 80%，但毛利率大部分时间都低于 10%。

这就意味着，小米要想不亏本，就必须保证互联网业务的高增长，否则小米还是难保 “互联网公司”的头衔，不得不进一步加大对硬件的研发投入，建立起智能硬件的核心技术壁垒，走硬件高毛利的路线。

但目前来看，小米的互联网业务占比依旧较小，能赚钱的业务仍处于发展初期，在 “盈利难”的沼泽地里挣扎的小米，令不少投资者对其能否支撑起高估值还存在怀疑。

小米重回发行价，雷军重回起点，但要想摆脱股票在发行价波动的桎梏，小米要闯的关还有很多。